Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ilahiyat imamı" olduğu belirlenen öğretmen gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Ağrı, Bayburt ve Trabzon'da ilahiyat fakülteleri öğretim görevlilerinden sorumlu 28 yaşındaki A.Y'yi, Niğde'deki evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin, geçen yıl mart ayında Niğde'ye din kültürü öğretmeni olarak tayin edildiği, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra açığa alındığı öğrenildi.
Fetö'nün "İlahiyat İmamı" Niğde'de Yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ilahiyat imamı" olduğu belirlenen öğretmen gözaltına alındı.
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ilahiyat imamı" olduğu belirlenen öğretmen gözaltına alındı.
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