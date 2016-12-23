Fetö'nün İl İmamları Tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY yapılanmasının Elazığ, Adıyaman ve Kayseri imamlarından 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince 14 Aralık tarihinde Talas ilçesinde bir apartmana yapılan operasyonda, Elazığ İmamı olduğu iddia edilen Mehmet D., Adıyaman ve Kayseri İmamı olduğu iddia edilen Habib B. ile Adıyaman Üniversite Sorumlusu olduğu iddia edilen Hamdi C. ve Hüseyin E., toplantı halinde iken yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınan Habib B., Hamdi C. ve Hüseyin E. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ