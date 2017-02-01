Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Iğdır il imamı" olduğu gerekçesiyle Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Iğdır'da yapılan çalışmalar sonucu, örgütün 2006-2009 arasında "Iğdır il imamı/sorumlusu" olduğu tespit edilen A.K, 13 Ocak'ta Balıkesir'de yakalanarak Iğdır'a getirildi.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye çıkarılan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fetö'nün "Iğdır İl İmamı" Tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Iğdır il imamı" olduğu gerekçesiyle Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Iğdır il imamı" olduğu gerekçesiyle Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tutuklandı.