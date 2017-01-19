İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütte, polislerden sorumlu "hususi" olarak anılan sözde 5 yöneticinin de yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 31 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen polislerin de olduğu 24 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin, örgütün, istihbarat, terörle mücadele ve güvenlik şubede görevli örgüt üyesi polislerden sorumlu "Hususi"ler oldukları belirtildi.
Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürülürken, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Fetö'nün "Hususi"Lerine Operasyon
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, örgütte, polislerden sorumlu "hususi" olarak anılan sözde 5 yöneticinin de yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütte, polislerden sorumlu "hususi" olarak anılan sözde 5 yöneticinin de yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı.