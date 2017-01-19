Fetö'nün "Hususi"Lerine Operasyon

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütte, polislerden sorumlu "hususi" olarak anılan sözde 5 yöneticinin de yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 31 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyonda, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen polislerin de olduğu 24 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin, örgütün, istihbarat, terörle mücadele ve güvenlik şubede görevli örgüt üyesi polislerden sorumlu "Hususi"ler oldukları belirtildi.



Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için emniyete götürülürken, firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.