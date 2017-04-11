Fetö'nün Himmet Parası Dudak Uçuklattı

Bursa'da FETÖ'nün himmet listesini önceden belirlediği ve şehir merkezinde 2013 yılında 554 milyon himmet toplamayı planladığı iddianameye yansıdı. Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamları için hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15'i tutuklu 23 iş adamı hakkında 10 ile 25 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor. Şüpheli ve gizli şahitlerin ifadelerin yer aldığı iddianamede çarpıcı bilgilere yer verildi.



"554 MİLYON LİRA HİMMET TOPLAMAYI PLANLAMIŞLAR"



Gizli şahit sıfatıyla ifade veren Işık isimli şahıs, "Yiğit kod adlı B.K. bize Bursa il sorumlusu Cansun Sarıyıldız vasıtasıyla 2013 yılında taksim edilen himmet listesini verdi. Listede il mütevelli heyeti 2013 yılı için 35 milyon lira, Osmangazi ilçesi 21 milyon lira, Nilüfer ilçesi 21 milyon lira, Yıldırım ilçesi 21 milyon lira, İnegöl ilçesi 23 milyon lira, Mustafakemalpaşa ilçesi 18 milyon lira, Mudanya ilçesi 12 milyon lira, Keles ilçesi 5 milyon lira, Orhaneli ilçesi 5 milyon lira, Gemlik ilçesi 7 milyon lira, Yenişehir ilçesi 11 milyon lira, Orhangazi ilçesi 7 milyon lira, Karacabey ilçesi 13 milyon lira, Büyükorhan ilçesi 3 milyon lira, Kestel ilçesi 5 milyon lira, cemaat yapılanmasında Bursa il yapılanmasına bağlı Bilecik'in Bozüyük ilçesi 7 milyon lira, il kadın yapılanmasından 150 milyon lira ve kendilerine yakın olan kurumlardan da 190 milyon olmak üzere toplam 554 milyon lira himmet toplanacağını söyledi" dedi.



Gizli şahit Orhan ise, "İ.S.S. isimli kişi, Bank Asya Yıldırım şubesine operasyon yapıldığı zaman üzerine mont giyip, kafasını ve gözünü kaşkol ve bere ile kapatarak gizli kasadan belgeleri alıp götürdü" diye konuştu.



(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)