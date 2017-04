Fetö'nün "Himmet" Davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla suçlanan 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan Asım Selçuk'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Asım Selçuk, Fevzi Umucu, Mikail Kılınç, Hasan Hüseyin Zedef, Fatih Kaya ve Emin Aytaş ile tutuksuz yargılanan sanıklardan Rüstem Kahraman, Ekrem Bulut ve avukatları katıldı.



Duruşma öncesi, daha önceki celselerde istenilen belgelerin dosyaya eklendiğini belirten Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanıkların Fatih Kaya hakkında, FETÖ'nün kriptolu yazışma programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiğini ve birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildiğini belirtti.



Kaya, ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, savunmada bulunmak üzere iddianameyi talep ederek, avukatı olmadığı için savunma yapmak istemediğini kaydetti.



Duruşmada, OHAL kapsamında kapatılan Aktif İşadamları Derneğinin düzenlediği ABD seyahatine, OSTİM'deki iş adamlarından oluşan bir grupla giden Harun P. de tanık olarak dinlendi. Harun P, seyahat sırasında bazı arkadaşlarıyla uçakta alkol istedikleri için dernek yetkililerinin kendilerini dışladığını iddia etti.



Harun P, "ABD'ye gittiğimizde gruptakiler Pensilvanya'ya giderken biz de Las Vegas'a gezmeye gittik. Türkiye'deki bir iki sohbete katıldım. İşlerim küçük ölçekli olduğu için benden para istemediler ama para muhabbeti dönünce davetlerine gitmedim." dedi.



Mahkeme Başkanı Giray'ın, dava dosyasına gelen belgelerle ilgili görüşlerini sorduğu sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.



Sanık avukatları savunmalarında, müvekkilleri hakkında beraat talebinde bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, sanıkların ByLock görüşme dokümanlarının istenmesine karar veren mahkeme heyeti, ByLock kullanmadığı tespit edilen sanıklardan Asım Selçuk'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırdı.



Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Velihattin Eldemir'in yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların topladığı paraları Bank Asya üzerinden yurt dışındaki "Gülenist" kuruluşlara transfer ettikleri ifade edildi.



MASAK raporuna yer verilen iddianamede, sanıkların topladıkları paraları ABD merkezli Texas Gulf Foundation, Brooklyn Amity School, Pinnacle Education Services Inc, Metropolitan Education-Consulting Inc ve The Respect Institute Inc isimli kuruluşlara aktardıkları yer aldı.



İddianamede sanıkların, "sağlanan maddi kaynaklar ile Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirerek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini iş yapamaz hale getirmek, hükümeti düşürmek, meşru hükümete paralel bir devlet yapılanması oluşturmak amacında olan FETÖ/PDY örgütüne maddi kaynak sağlayarak, Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet ettikleri" bildirildi.