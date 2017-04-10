Fetö'nün Hava Albay ve Generallerinden Sorumlu İmamı İbrahim Yakut, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak...

IHAAW151154-ASA/10-04-2017 - FETÖ’nün hava albay ve generallerinden sorumlu imamı İbrahim Yakut, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.

Fetö'nün Hava Albay ve Generallerinden Sorumlu İmamı İbrahim Yakut,

IHAAW151154-ASA/10-04-2017

- FETÖ'nün hava albay ve generallerinden sorumlu imamı İbrahim Yakut, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. 10.04.2017 15: 11: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

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