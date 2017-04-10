Fetö'nün Hava Albay ve Generallerinden Sorumlu İmamı İbrahim Yakut, "Silahlı Terör Örgütü Kurmak...
IHAAW151154-ASA/10-04-2017 - FETÖ’nün hava albay ve generallerinden sorumlu imamı İbrahim Yakut, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi.
IHAAW151154-ASA/10-04-2017
- FETÖ'nün hava albay ve generallerinden sorumlu imamı İbrahim Yakut, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. 10.04.2017 15: 11: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL
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