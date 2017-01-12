Fetö'nün Hastanesi Milletin Hizmetine Açıldı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) unsurlarınca yaptırılan ve Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında kamuya devredilen 17 katlı hastane, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.



Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, hastane başhekimi Erkan Ataç ile birlikte basın mensuplarına yeni hastane binasını gezdirdi.



İlk doğan Asya isimli kız bebeğini ziyaret ederek çeyrek altın hediye eden Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yeni hastane binasına taşındığını, 12 Ocak Perşembe günü itibariyle hizmete başladığını söyledi.



İlk hizmet gününde hastanenin bin poliklinik hastasına hizmet verdiğini, 200 hastanın yatarak tedavi gördüğünü, 3'ü normal doğum 1'i sezaryen olmak üzere 4 doğum gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Koç, "Hastanemiz 325 yataklı ve 75 yatakta doğum yoğun bakım olmak üzere toplam 400 yatak olarak hizmet verecek. Bu süreç çok zorlu bir süreçti. Hastanenin bakım yapılması gereken yerleri vardı, onlar yapıldı. Sağlık Bakanlığımız buraya ciddi bir ödenek ayırdı. Göreve geldikten sonra Konyamızın siyasileri ve Valimizin desteğiyle ödenek serbestleşti ve biz bütün alımları, tıbbı cihaz alımlarını en modern şekilde aldık ve kurduk. 8 ameliyathane çalışır vaziyette. Hastanemizde 15 doğum odamız var. Hastalar tek tek bu odalara alınacak. Odalarda doğum takibi yapılacak. Doğumlarını ağrıyı çektikleri odada yapacaklar. Aynı alanda ameliyathane var. Acil durumda hemen doğum odalarından ameliyathaneye geçiş var. Ayrıca 7 tane de bodrum katımızda ameliyathane mevcut" dedi.



Prof. Dr. Koç, hastanenin özel hastanelere göre bir çok lüksü içinde barındırdığını dile getirerek, "Yoğun bakımlarımız çok fazla. Yoğun bakımlardaki annelerin beslenmeleri ve emzirmeleri açısından bebekleriyle irtibatları çok önemli. Çocukları yenidoğan kuvözünde yatarken anneleri de 14'ncü katta Konya manzaralı A sınıfı odalarda misafir olacaklar. Çocukların ihtiyaçlarını görüp orada barınacaklar. Bu da özel hastanelerde bulunmayan bir lükstür" diye konuştu.



Hastanenin resmi açılışının ilerleyen günlerde yapılacağı, Konya Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin eski binasında hasta kabulü yapılmayacağı öğrenildi. - KONYA