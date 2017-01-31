Fetö'nün 'Hakim ve Savcı' İmamı ile 2 Eski Teğmen Tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, FETÖ/PDY'nin hakim ve savcılardan sorumlu imamı olduğu öne sürülen öğretmen A.P. ile subaylıktan ihraç 2 kişi tutuklandı.



Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün hakim ve savcılardan sorumlu imamı olduğu öne sürülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.P., polis tarafından 20 gün önce Adana'nın Kozan İlçesi'nde saklandığı bir dağ evinde gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandığı belirlenen A.P., emniyetteki işlemlerinin ardınrdan sevk edildi adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen M.A. ve F.K. isimli teğmenler de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Kahramanmaraş