Fetö'nün Gerçek Yüzünü 20 Yıl Sonra Fark Etmiş

LEVENT KİŞİ - GÜLSEM ADAM - Antalya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasının iddianamesinde ifadesine yer verilen iş adamı R.Y, örgütün gerçek yüzünü 20 yıl sonra fark ettiğini savunarak, dini duygularını istismar ettiği gerekçesiyle örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den şikayetçi oldu.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sinan Tür tarafından "silahlı terör örgütü kurma ve üye olma" suçundan 97 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Fetullah Gülen'in bir, örgütün Antalya imamı olduğu iddia edilen avukat Hasan Tarık Şen'in ise iki numaralı sanık olduğu davanın iddianamesinde, 50 müşteki arasında bulunan iş adamı R.Y'nin ifadesi de yer aldı.



İfadesinde uzun yıllar Almanya'da çalıştıktan sonra Antalya'ya yerleştiğini belirten R.Y, burada örgütün il sorumlusu olduğunu sonradan öğrendiği Mustafa Yeşil ile tanıştığını ve bir süre sonra örgütün düzenlediği toplantılara katıldığını bildirdi.



R.Y, 20 yıl boyunca du¨zenlenen tu¨m toplantıların Rasanet Vakfının çalışanları tarafından organize edildiğini anlattı. İş adamı, yılda iki kez düzenlenen himmet toplantılarından birinin dini duyguların yoğun yaşandığı Ramazan ayı içinde yapıldığına dikkati çekti.



2 milyon 400 bin lira vermiş



İzmir'deki Yamanlar Koleji'nde Fetullah Gülen'in sohbetine katıldığını belirten R.Y, İzmir'den döndu¨kten sonra Fetullah Gülen cemaatine yardımda bulunmaya başladığını aktardı. R.Y, "Almanya'dan döndu¨kten sonra malımın zekatını Allah rızası için cemaate öğrenci bursu olarak verdim. 1994 yılından 2015 yılına kadar geçen su¨re içinde yaptığım hesaba göre verdiğim para yaklaşık 2 milyon 400 bin lira civarındadır." ifadesini kullandı.



"Baskılar nedeniyle iş yerimi devrettim"



R.Y, iş koluna göre belirlenen toplantıya kendisi gibi "İş adamları Mu¨tevelli Heyeti" u¨yelerinin katıldığını, zaman içinde "Hukukçular Mu¨tevelli Heyeti", "Doktorlar Mu¨tevelli Heyeti", "Mu¨teahhitler Mu¨tevelli Heyeti", "Ku¨çu¨k Esnaf Mu¨tevvelli Heyeti" ve "Memurlar Mu¨tevvelli Heyeti" olarak birçok heyet bulunduğunu duyduğunu kaydetti.



Örgüt tarafından kurulan bir okulun inşası aşamasında vadettiği 500 bin doları ödeyemeyince okulun sorumlusu A.Ö. tarafından kendisine psikolojik baskı uygulandığını belirten R.Y, bu baskıdan kurtulmak için eşine ait bir ofisi örgütün Antalya il imamı avukat Hasan Tarık Şen'in yönlendirdiği bir kişiye devrettiğini öne sürdü.



İş adamı, 2010 yılında kendisine ait bir binayı da yaklaşık 1 milyon lira harcayarak örgüte yakınlığıyla bilinen bir koleje kiraladığını, yaptığı harcamanın örgüte zekat olarak kabul edildiğini kaydetti.



17-25 Aralık'taki kumpas sonrası Allah rızası için bağışladığı paraların başka amaçlarla kullanıldığını du¨şu¨nmeye başladığını ve cemaatten kesin bir şekilde ayrılmaya karar verdiğini vurgulayan R.Y, bu süreçten sonra okulu boşaltmaları için Toros Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Ticaret AŞ'ye ihtarname çektiğini, ancak cemaat ile aralarında du¨zenlenen kira sözleşmesinin bahane edilerek örgütün okulu boşaltmaya yanaşmadığını iddia etti.



"Dini inanç ve duygularım istismar edildi"



R.Y, ifadesinde 20 yıl boyunca cemaate zekat ve öğrencilere burs verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Özellikle 17 ve 25 Aralık operasyonlarından sonra basın ve yayın organlarından takip ettiğim kadarıyla zekat olarak verdiğim bu paralar İsrail ve Amerika yararına kullanılmış. Devlet içinde ayrı bir yapılanmaya gidilmiş ve zekat-burs olarak verdiğimiz paralar bu işlere harcanmış. 20 yıl boyunca dini inanç ve duygularımı istismar ederek beni dolandırdığını anladığım başta Fetullah Gülen ve cemaatin Antalya sorumlusu Hasan Tarık Şen olmak üzere, zekat ve burs olarak verdiğim paraları amacı dışında kullanan herkesten davacı ve şikayetçiyim."