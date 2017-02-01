Fetö'nün Firari İmamı Tutuklandı

ADANA'da FETÖ/PDY üyesi hakim ve Cumhuriyet savcılarına sohbet imamlığı yaptığı belirlenen ve firari olan 37 yaşındaki Mehmet Muhittin Öztürk, Mardin'de saklandığı yerde yakalandı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi hakim ve savcıların telefon ve tabletlerine 'Eagle' haberleşme programı yüklediği öne sürülen Selim Güven ile Yahya Balcı, tutuklanarak haklarında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI



Aynı soruşturma kapsamında, verilen ifadelerle 'Feridun' kod adlı Mehmet Muhittin Öztürk'ün, Adana'da görev yaparken ihraç edilen FETÖ/PDY üyesi hakim ve Cumhuriyet savcılarına 'imamlık' yaptığı belirlendi. Daha önce örgütün pek çok ilde bulunan eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan Öztürk'ün ayrıca yurt dışı gezilerine katıldığı saptandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine firari olan ve dosyası ayrılan Öztürk hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Eylül ayından bu yana aranan Öztürk, Mardin'de saklandığı yerde yakalanarak Adana'ya getirildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Öztürk, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından örgüt üyeliği suçundan tutuklandı. - Adana