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Fetö'nün Finansına Operasyon
23 Aralık 2016 Cuma 12:42
FETÖ için yurt dışına para kaçıran zanlıların Atatürk Havalimanı'ndaki kamera görüntüler paylaşıldı.
FETÖ için yurt dışına para kaçıran zanlıların Atatürk Havalimanı'ndaki kamera görüntüler paylaşıldı.
Kaynak:
Dunya.com
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