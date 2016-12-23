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Fetö'nün Finansına Operasyon
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Fetö'nün Finansına Operasyon

FETÖ için yurt dışına para kaçıran zanlıların Atatürk Havalimanı'ndaki kamera görüntüler paylaşıldı.

Fetö'nün Finansına Operasyon

FETÖ için yurt dışına para kaçıran zanlıların Atatürk Havalimanı'ndaki kamera görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: Dunya.com

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