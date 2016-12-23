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Şüphelilerin para çıkarma görüntüleri kamera kayıtları İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları ve yurt dışına para çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının Atatürk Havalimanındaki para çıkarma görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.
Fetö'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şüphelilerin para çıkarma görüntüleri kamera kayıtları İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları ve yurt dışına para çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının...
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