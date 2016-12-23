TÜMÜ
Haberler Search
Fetö'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon

Fetö'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şüphelilerin para çıkarma görüntüleri kamera kayıtları İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları ve yurt dışına para çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının...

Fetö'nün Finansal Yapılanmasına Operasyon

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Şüphelilerin para çıkarma görüntüleri kamera kayıtları İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağladıkları ve yurt dışına para çıkardıkları iddiasıyla tutuklanan 26 şüpheliden bazılarının Atatürk Havalimanındaki para çıkarma görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Istanbul, İstanbul, Atatürk, Finans, Kamera, Terör, PDY, FETÖ
3
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads