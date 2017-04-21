Fetö'nün Evlerine Operasyon: 14 Gözaltı

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Aydın merkezli 8 ilde 23 eve yapılan eş zamanlı baskında, 14 kişi gözaltına alındı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye ait 'Işık evleri' olarak adlandırılan örgüt evlerine operasyon düzenledi. Aydın merkezli 8 ilde 23 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt evlerinde öğrencilere ders veren ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock kullandıkları belirlenen 19 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçti.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



- Aydın