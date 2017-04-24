Fetö'nün Ev Ablasına 1 Yıl 6 Ay Hapis

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün "ev ablası" olarak görev yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan genç kadın, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polisin düzenlediği Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ev ablası" olduğu iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki F.Y. adlı genç kadın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında F.Y., 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılıp, 7 aydır tutuklu bulunması göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Aynı zamanda "ByLock" kullandığı iddia edilen F.Y.'nin itirafçı olduğu ileri sürüldü ve indirimli yasadan yararlandığı öğrenildi. - SAMSUN