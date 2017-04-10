Fetö'nün Eskişehir'deki Albay ve Generallerinden Sorumlu İmamına Tutuklama Talebi

FETÖ'nün Eskişehir'deki albay ve generallerinden sorumlu sözde imamı şüpheli İbrahim Yakut, tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. Yakut'un ev aramasında, Eskişehir Hava Kuvvetleri unsurlarına ilişkin brove ve rozetlerin ele geçirildiği belirtildi.



FETÖ ile irtibatlı albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli İbrahim Yakut'un, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'na çıkarılan şüpheli İbrahim Yakut, "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Savcılığın Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Yakut'un, FETÖ/PDY Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının yönetici vasfını haiz, Eskişehir ilindeki Albay ve General şeklinde üst rütbeli asker şahıslardan sorumlu örgütsel olarak 'imam' tabir edilen mensuplarından olduğu belirtildi. Şüphelinin ikametgahında yapılan arama sonucunda mevcut işiyle ilgisiz şekilde Eskişehir Hava Kuvvetleri unsurlarına ilişkin brove ve rozetlerin ele geçirildiği ve durumun kendisine bağlı asker şahısların bağlılıklarının bir sembolü olduğunun açıkça anlaşıldığı anlatıldı. Sevk yazısında ayrıca, şüphelinin Bank Asya hesabında, 17/25 Aralık 2013 döneminden sonra terör örgütü lideri Gülen'in talimatıyla hesap artışı bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Yakut, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanacak.



KHK ile açığa alınmıştı



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Kuvveti Komutanlığı'nda görevli albay ve generallerden sorumlu imam olduğu belirtilen İbrahim Yakut hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'de düzenledikleri operasyonla 1 Nisan 2017'de şüpheli İbrahim Yakut'u gözaltına almıştı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yardımcı doçent görevli Yakut, KHK ile açığa alınmıştı. - İSTANBUL