Fetö'nün Emniyetteki "Mahrem" Yapılanmasına Operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Türkiye genelinde 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar 54 ilde 803 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.