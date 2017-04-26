Fetö'nün Emniyet Teşkilatını Kapsayan Mahrem Yapılanmasına Yönelik Olarak Ankara Merkezli 81 İlde 8...

IHAAW090440-ASA/26-04-2017



- FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda şu ana kadar 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı. 26.04.2017 09: 04: 40 TSI

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