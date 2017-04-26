Fetö'nün Emniyet Teşkilatını Kapsayan Mahrem Yapılanmasına Yönelik Olarak Ankara Merkezli 81 İlde 8...

IHAAW090440-ASA/26-04-2017 - FETÖ’nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda şu ana kadar 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.

Fetö'nün Emniyet Teşkilatını Kapsayan Mahrem Yapılanmasına Yönelik Olarak Ankara Merkezli 81 İlde 8...

IHAAW090440-ASA/26-04-2017

- FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda şu ana kadar 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı. 26.04.2017 09: 04: 40 TSI
NNNN - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mahrem, Ankara, Polis, Yapı, Operasyon, Zam, FETÖ
reklam