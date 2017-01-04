FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MİT'in, Bylock kullanıcı listesini komisyona göndermediğini belirterek, "MİT neden kullanıcı listesini göndermiyor? Çünkü önümüzde referandum var. Bir tek oyun önemli olduğu ortamda, siyasi ayakla ilgili çalışma yapılmamasının nedeni anayasayla ilgili yapılacak görüşmelerdir. Nedeni, o milletvekillerinin bir biçimde oy kullanmasını sağlamaktır." dedi.



TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonunun CHP'li üyeleri İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İstanbul milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Zeynel Emre ve Sezgin Tanrıkulu, düzenledikleri basın toplantısıyla komisyonun çalışmalarını yönelik eleştirilerini dile getirdi.



Tanrıkulu, Komisyon Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in, dün mesajla, komisyon çalışmalarının sona erdiğini bildirdiğini, bugün de çalışmalara ilişin basın açıklaması yaptığını aktararak, "Sayın Komisyon Başkanı bugün kendi görüşlerini açıkladı. O görüşler komisyon tarafından tartışılmadı, kendi görüşlerini ifade etti." ifadesini kullandı.



CHP'li üyeler olarak komisyonda samimiyetle çalıştıklarını ancak eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski MİT Müsteşarı Emre Taner'in dinlenmesinden sonra komisyon çalışmalarının yavaşlatıldığını öne süren Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Komisyon yapacağı çalışmaları yaptı. Süratle son adımlarını atıp, raporunu hazırlayıp, göndermek suretiyle görevini tamamlarsa isabetli olur diye düşünüyorum." ifadesinden sonra da çalışmaların durduğunu iddia etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından birkaç gün önce Komisyon Başkanı Reşat Petek'in "Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı dinleyeceğiz, MİT Müsteşarı Fidan da izne tabi" dediğini anımsatan Tanrıkulu, "Dolayısıyla Sayın Petek bir yerlerden uyarıldı. 9 Aralık'taki bu açıklamadan sonra komisyon bir araştırma komisyonu olmaktan çıktı, olay yeri inceleme komisyonu haline döndü." diye konuştu.



Komisyonun görevini yapmasının AK Parti'li üyelerce engellendiğini, darbe girişiminde kimlerin rol üstlendiği, bu yapının devlet kurumlarında nasıl örgütlendiği, girişimin siyasi ayağını, Meclisteki ayağının ortaya çıkarılamadığını savunan Tanrıkulu, TBMM'nin, iradesini kullanarak Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ı dahi dinleyemediğini söyledi.



Tanrıkulu, "AKP çoğunluğu, Sayın Cumhurbaşkanı bu darbenin siyasi uzantıları hakkında parlamentonun bilgi sahibi olmasını istemediği için komisyon çalışmaları kadük kalmıştır. Komisyon, çalışmalarını yurttaşlarımız adına yerine getirememiştir." dedi.



FETÖ'cülerin yaygın olarak kullandığı Bylock'un, Meclisin eski ve yeni üyeleri, bakanlar arasında da kullananlar olduğunu düşündüğünü belirten Tanrıkulu, "MİT neden kullanıcı listesini göndermiyor? Çünkü önümüzde referandum var. Bir tek oyun önemli olduğu ortamda, siyasi ayakla ilgili çalışma yapılmamasının nedeni anayasayla ilgili yapılacak görüşmelerdir. Nedeni, o milletvekillerinin bir biçimde oy kullanmasını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.



-CHP'li Erdoğdu'nun açıklamaları



CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da darbe girişiminin önceden bilinip bilinmediği sorusunun yanıtsız bırakıldığını öne sürerek, "Bu darbenin siyasi makamlar tarafından bilinmemesi bizim için ciddi soru işaretidir. Darbe sonrası ortaya çıkan bilgilerden, hareketlenmenin 1 gün önce başladığı, MİT Müsteşarı'nın Genelkurmay Başkanı ile o gün öğleden sonra görüşmeye başladıklarını, havacı bir binbaşının MİT'e gittiğini biliyoruz. Ama bu görüşmelerden Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın haberdar edilip edilmediğini bilemiyoruz." açıklamasını yaptı.



MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın komisyonca dinlenmesinin hükümet tarafından engellendiğini ve bu iki bürokrat üzerinde ciddi şaibe oluştuğunu iddia eden Erdoğdu, darbe sonrasında sürekli dile getirilen "üst akıl" ve "yabancı emperyal devletler", "dış güçler" konularında da çalışma yapılmadığını vurguladı.



Sözde "Yurtta Sulh Konseyinin" üyeleri ve darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkartılması gerektiğinin altını çizen Erdoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu Meclis, rejim değişikliğiyle sonuçlanacak anayasa değişikliğini oylamak üzere. Eğer şaibeler doğruysa, eğer 120 milletvekili Bylock kullanmak ve çeşitli vesilelerle bu darbenin içerisindeyse, önümüzdeki anayasa değişikliğinde terörist olduğu iddia edilen 120 milletvekili oy kullanabilir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası anlamında çok ciddi bir konu. İşte darbe komisyonunun bunu açığa çıkarması gerekiyordu, bu yönüyle bir soruşturma komisyonuna dönmesi gerekiyordu."



Devam eden yargı sürecine saygılı olduklarını vurgulayan Erdoğdu, ilgili yerlerden Bylock kullanıcılarının listesini, siyasi ayağının listesini istediklerini ancak bu listenin komisyona gelmediğini, siyasi ayağının gizlendiğini söyledi.



Erdoğdu, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün de yakalanıp, serbest bırakılmasının araştırılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda Adalet Bakanlığının komisyona bilgi vermediğini dile getirdi.



CHP'li Erdoğdu, "Şu an itibarıyla 15 Temmuz darbe girişimi karanlıkta bırakılmış bir darbe girişimidir. Darbeyi karartma girişiminin asla parçası olmayacağız. Bu karanlık sonsuza kadar elbette saklanamayacak." diye konuştu.



Erdoğdu, CHP'li üyeler olarak komisyonun raporunu gördükten sonra kendi raporlarını ellerindeki bilgi ve belgelerle hazırlayacaklarını ifade etti.



Bir gazetecinin sorusu üzerine Erdoğdu, darbenin bir numarasını "yürüyen yargı ve eksik bırakılan komisyon çalışmasıyla söylemenin mümkün olmadığını" belirtti. Erdoğdu, "Ama darbenin bir numarası konusunda şüphelerin Fetullah Gülen grubunda yoğunlaştığını söylemek mümkün. Biz daha Yurtta Sulh Konseyinin üyeleri, dış bağlantıları hakkında güvenilir delillere ulaşamadık. Ama şüphelerin Fetullah Gülen grubunda yoğunlaştığı yönünde kanaatimiz var." dedi.



CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray da Bylock listelerinin, HTS kayıtlarının istediklerini ve isterken de "Bu raporların gelip gelmeyeceği hükümetin samimiyet testi olacak." dediklerini anlatarak, "Bütün bunlar yerine getirilmedi. CHP'li üyeler olarak biz, darbeyi bir adadan yönettiği söylenen Henri Barkey ve Rus diplomat Aleksandr Dugin'in çağrılmasını istemiştik. Fakat bunlar hükümet tarafından kabul görmedi. Kendisine darbe yapıldığını iddia eden bir yapı, niçin bu darbenin açığa çıkmasını istemez, önünü açmaz?" değerlendirmesinde bulundu.



Basın açıklamasının sonunda CHP'li Erdoğdu, gazetecilere, "Siz, bu komisyonun darbeyi aydınlatma konusunda başarılı olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu.



Erdoğdu'nun sorusuna CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek yanıt verdi. Çiçek, "Bu suçu işleyen 3 birim var. İktidar, FETÖ ve emperyalist ABD. Bu üçlüden bir tanesi ters düştü ve birbirleriyle çatışmaya girdiler. Siyasi iktidar, 15 Temmuz'a nasıl geldik, nasıl önlendi, sonrasında alınacak tedbirler konusunda samimi değil. Samimi olsa kendi suçlarının ortaya çıkacağını bilir. İktidar komisyonun kadük kalmasını bilerek, isteyerek sağlamıştır." ifadesini kullandı.