Fetö'nün Darbe Girişimine Yönelik Dava

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli çoğu meslekten ihraç edilen 35 askerin yargılandığı davanın ikinci duruşması, tanık ifadeleriyle devam etti.



7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında çeşitli suçlardan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 35 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Tanık olarak ifadesine başvurulan İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, 15 Temmuz'da kentte komutan yardımcısı olarak görev yaptığını, o günün akşamı olayı haber alır almaz kışlaya döndüğünü belirtti.



Muharebe nöbetçi astsubayının kendisine Şırnak'taki Komando Tugayının Ankara'ya gideceğini söylediğini aktaran Ersever, şöyle devam etti:



"İlk başta normal bir şey olarak algıladım. 16 Temmuz sabahı göreve başlaması yönünde mesaj geldiğini söyleyince bir farklılık olduğunu, Ankara'da terör tehdidi olabileceğini düşündüm. Bu esnada telefonuma, İstanbul köprüsünde askerlerin olduğu yönünde mesajlar geldi. Muharebe nöbetçi astsubayı odama gelerek, sıkı yönetim ilanıyla ilgili mesaj geldiğini söyledi. Evrakları alıp inceleyince, darbe girişimi olduğunu anladım. Durumu o günkü İl Jandarma Komutanı Şeref Çakmak'a ilettim. Kendisi de 'evraklar sende kalsın geliyorum' dedi. Nöbetçi astsubaya, gelecek evraklara hiçbir işlem yapmadan bana getirmeleri talimatını verdim."



"Bunu kesinlikle FETÖ yaptı"



Dönemin İl Jandarma Komutanı Çakmak ile telefonla tekrar görüştüğünü ifade eden Ersever, şunları kaydetti:



"Bu görüşmemizde, bunun kesinlikle FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişimi olduğunu netleştirdik. Yeni görevlendirmelerle ilgili listeyi incelediğimde, Gaziantep ve Kilis'le ilgili görevlendirmeleri görünce bana bağlı ilçe jandarma birliklerini arayarak, benim haricimde kimseden emir almamaları, birliklerin ve silahların emniyete alınması, kışlanın tedbirlerinin arttırılması emrini verdim. Bu sırada kışlaya alay komutanımız geldi. Kendisi evrakları alarak, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın da bulunduğu Çevik Kuvvet Şubesine gitti. Birliklerime dışarıdaki araçların kışlaya dönmesini, dışarıda gezen araç bulunmaması talimatı verdim."



İslahiye ve Nurdağı ilçe jandarma birliklerinin 106. Topçu Alay komutanlığından arandığını öğrenince tutanak tutularak başsavcılığa haber vermelerini istediğini aktaran Ersever, mahkeme heyetinin "Kışla emniyetini aldırdınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Kışla emniyetini aldık çünkü FETÖ terör örgütü mensupları tarafından saldırıya uğrayabileceğimizi düşünüyorduk. Gelen listede gördüğüm bazı isimlerin FETÖ'ye üye olma ihtimallerini değerlendiriyoruz, bildiğimiz kişiler var. FETÖ, DEAŞ ve PKK ile birlikte yapmış oldukları darbe girişimine karşı birliğimin personel ve silahlarının emniyetini sağlamak için yakındaki birliğe toplayarak birliğimizin silah ve teçhizatımızın emniyetini almaya çalıştık. Silahlı kuvvetlerde açık ve net olarak söylüyorum, inanılmaz derecede hukuksuz ve haksız uygulamalar gördük. Hak etmeyen insanların bir gün dahi ders çalışmayan kişilerin akademiye girdiğini, hak etmedikleri yerlere geldiğini gördük. Sıkı yönetim listesinde görevlendirilen kişileri, bu şekilde göreve gelenler olarak görünce 'bu darbeyi FETÖ örgütü yaptı' diye düşündüm. Emri saçma sapan bir tuğgeneral imzalamış. Türk Silahlı Kuvvetler içinde olmayan bir grup isminde bu emri yayınlamışlar."



Ersever, 15 Temmuz günü bir personelin İl Jandarma Komutanlığının bulunduğu Ordu Caddesi'nde kalabalık vatandaş topluluğunu gördüğünü belirterek, "Nizamiye kapısına gittim. Vatandaşlara, 'bizler sizin evlatlarınızız, kardeşiniz, her türlü terör örgütüne karşı sizi savunmakla görevli ve yeminliyiz' şeklinde konuşma yaptım. Onlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Bizim kışlamıza yönelik en ufak olumsuz bir davranış olmamıştır, giriş çıkışlar kapatılmamıştır." ifadelerini kullandı.