Fetö'nün Darbe Girişimine Yönelik Dava

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İslahiye ilçesindeki 106. Alay Komutanlığında görevli, çoğu meslekten ihraç edilen 35 askerin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, haklarında çeşitli suçlardan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 35 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.



Sabah başlayan duruşmaya, öğle arasının ardından diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.



Tanık Nurdağı ilçe Jandarma Komutanı Vahit Sağdıç, 15 Temmuz akşamı yol uygulamasının ardından istirahata çekildiğini, bu sırada Nurdağı kaymakamının kendisini aradığını, darbe girişimi olduğunu, herhangi bir talimat gelip gelmediğini sorduğunu, herhangi bir talimat almadığını söylediğini belirtti.



Daha sonra dönemin Gaziantep İl Jandarma Komutan Yardımcısı, mevcut İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever'in aradığını ifade eden Sağdıç, "Ersever, 'durum nedir' diye sordu. Ben de bir olumsuzluk olmadığını söyledim. Kendisi de 'Biz kesinlikle bu kalkışmanın içinde değiliz, devletimizin milletimizin emrindeyiz. Sen personeline sahip çık, bölüğe geçerek emniyet tedbirlerini artır' şeklinde konuştu. Ben de bunun üzerine birlikteki personele haber vererek birlikte birliğimize geçtik. Ömer albay ilk aramasından kısa bir süre sonra tekrar arayarak bana İslahiye Topçu Alayı'na dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Bir sonrakinde de topçu alayından herhangi bir talimat gelirse hiçbir şey yapmamamı ve kendisini bilgilendirmemi söyledi." diye konuştu.



"Topçu alaya dikkat edin"



İlerleyen saatlerde İslahiye 106. Topçu Alay Komutanlığında yarbay olan tutuklu sanık Özgür Öztürk'ün kendisini aradığını kaydeden Sağdıç, "Bana, Topçu Alay Komutanı Garnizon Komutanı olarak İslahiye İlçe Jandarma ve Nurdağı İlçe Jandarma komutanlarını toplantıya çağırdığını, toplantıya gelip gelmeyeceğimi bildirmemi isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben de durumu komutan yardımcısına ilettim. O da önceki söylediklerini tekrarlayarak, 'topçu alaya dikkat edin' diye uyarıda bulundu." dedi.



Aranmadım diyen komutan açığa alındı



Soru üzerine Sağdıç, 15 Temmuz gecesi İslahiye'de hareketlilik olduğuna yönelik duyumlar aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na vekalet eden Hüseyin Nuri binbaşıyı arayarak 'komutanım herhangi bir hareketlilik var mı, durum nedir, sizi topçu alayından arayıp toplantıya çağıran oldu mu" diye sordum. Kendisi de herhangi bir arayanın olmadığını, bir hareketliliğin de olmadığını söyledi. Zaten o komutan 2-3 gün sonra açığa alınmıştı."



Duruşmaya, diğer tanıkların dinlenmesinin ardından ara verildi.