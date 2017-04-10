Fetö'nün Darbe Girişimine Yönelik Dava

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İslahiye ilçesindeki 106. Alay Komutanlığında görevli çoğu meslekten ihraç edilen 35 askerin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, haklarında çeşitli suçlardan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen 15'i tutuklu 35 sanık, avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Uzman Çavuş G.S, 15 Temmuz gecesi, eski yüzbaşı tutuklu sanık Şamil Topal'ın kendisini arayarak göreve çağırdığını belirtti. Alayın nizamiye girişinde beklerken eski yarbay tutuklu sanık Hakan Aydemir'in "Birazdan Bedrettin gelecek içeri alın" dediğini, ancak o kişinin ilçe emniyet müdürü olduğunu daha sonra öğrendiğini söyledi.



Tanık olarak dinlenen Tabip Yarbay Y.K. da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldığı duruşmada, 15 Temmuz akşamı alayda tayini çıkanlar için veda kokteyli düzenlendiğini, eşi olmadığı için kokteyle yalnız katıldığını aktardı.



Saat 22.30 sıralarında kokteylden ayrıldığını, gazinonun bahçesinde beklediği sırada dönemin alay komutanı olan Turgut Çelebi'nin kendilerine görev yerlerine gitmelerini söylediğini, daha sonra alaya toplantıya çağrıldıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Alaydaki brifing salonuna gittim. O esnada alay komutanı elinde çok sayıda kağıtla toplantı salonuna girdi. Beni sivil kıyafetli görünce sert bir tonla 'bu ne hal hoca' diye bağırdı. Ben açıklama yapmaya çalışırken susturdu. Daha sonra televizyondaki haberlerin hepsinin yalan olduğunu, genelkurmay başkanının kaçırıldığının doğru olmadığını söyledi. Akabinde yurtta sulh konseyinin yönetime el koyduğunu, saat 03.00 itibarıyla sıkıyönetim ilan edileceğini, saat 06.00 itibarıyla da sokağa çıkma yasağının başlayacağını söyledi. Ayrıca alay komutanı 'bundan sonra Gaziantep sıkıyönetim komutanı tuğgeneral Murat Soysal'dan emir alacağını, 81 ilin valisinin görevden alındığını, ayrıca kaymakamlar ve belediye başkanları dahil yerlerine başkalarının getirileceğini söyledi. Polis ve jandarmanın kendi emrine katılacağını belirtti. Yarbay Özgür Öztürk'e dönerek derhal emniyet müdürünü ve Nurdağı ile İslahiye ilçe jandarma komutanlarını aramasını ve emrine katılmalarını söylemesini istedi. Daha sonra KOKTOD düzeni alınması emrini verdi. Bana verilmiş herhangi bir emir ve söylenmiş bir söz yoktu. Ben toplantı çıkışında görevli olduğum revire gittim. Diğer arkadaşlarıma olan bitenleri anlattım. Ancak kesinlikle 'şöyle yapın böyle yapın' gibi bir ifade kullanmadım."



Soru üzerine tanık Y.K, Turgut Çelebi'nin tavır ve davranışlarından darbeye katıldığının belli olduğunu söyledi.



Uzman Çavuş T.I, dönemin alay komutanı Turgut Çelebi'nin 15 Temmuz'dan önce 2-3 günde bir 5. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Soysal'la görüşmesinin anormal olduğunu ifade etti.



Uzman Çavuş M.K. da 15 Temmuz gecesi, alaydaki sabit hattan arandığını, göreve çağrıldığını belirterek, silahlı ve teçhizatlı sancak ekibi istendiğini ancak eski yüzbaşı tutuklu sanık Şamil Topal'ın sancak kıyafetli silahsız personel gönderdiğini iddia etti.



Duruşmaya bir süre ara verildi.