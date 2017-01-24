Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Soruşturma

Kars'ın Kağızman ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 polis memuru gözaltına alındı.



Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları belirtilen aynı ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları S.P, M.K, Y.Y ve Ö.H'yi akşam saatlerinde yakaladı.



Gözaltına alınan zanlılar, polislerce Kağızman Devlet Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.