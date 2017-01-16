Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Soruşturma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı



Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY örgütü Muğla yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.



Muğla'nın Menteşe ilçesinde şüphelilerin yakalanması, dijital materyaller ve örgütsel dokümanların elde edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün Zaman gazetesi sorumlusu A.B. ile özel bir şirkette çalışan T.G. ve H.D. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında ele geçen çeşitli materyallere incelenmek üzere el konuldu.



Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D tutuklanırken, A.B ve T.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.