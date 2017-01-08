Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Soruşturma

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen 303 kişinin tutuklu durumda bulunduğunu söyledi.



Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada bin 94 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.



Giresun'da halen 287 kişinin tutuklu durumda olduğuna işaret eden Kaya, "Savcılığımız tarafından sürdürülen soruşturmada yine diğer illerde yakalanarak tutuklanan 16 kişi bulunmakta. 367 kişi için adli kontrol kararı uygulanırken, 60 zanlıyla ilgili de yakalama kararları alınmış durumda." ifadesini kullandı.



Kaya, tutuklu 303 kişiden 173'ünün kamu personeli olduğunu vurgulayarak, "Kamu personeli içerisinde 6 asker, 52 polis, bir belediye başkanı, 93 öğretmen, 5 öğretim görevlisi, 9 hakim ve savcı, 3 doktor, 3 mühendis ve bir de imam yer almakta. Diğer tutukları ise sivil vatandaşlar oluşturuyor." dedi.