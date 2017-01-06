Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Soruşturma

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında daha hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini söyledi.



Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başsavcılık tarafından hazırlanan ilk dosyanın geçen kasım ayında ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildiğini anımsattı.



Haklarında ByLock kullanma, dernek üyeliği, Bank Asyaya para yatırma, şüpheli para transferi ve "F" serisi 1 dolardan işlem yapılan ve halen tutuklu bulunan 6 kamu görevlisi hakkında da örgüt üyeliğinden iddianamelerin hazırlanarak ilgili mahkemeye gönderildiğini belirten Kaya, "Mahkeme tarafından yapılan incelemelerin ardından 6 dosya da kabul edildi. Böylelikle Giresun'da soruşturma kapsamında açılan dava sayısı 7'ye yükseldi. Mahkeme tarafından bu dosyalarla ilgili gün verilecek ve yargılama süreci başlayacak." diye konuştu.



Halen 231 dosya üzerinde iddianame hazırlanması konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:



"Giresun'da açılan dava sayısı 7'ye yükselmiş durumda, 231 dosya üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Başsavcılığımızca aralarında eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun da yer aldığı 700 kişi hakkında dava açılması planlanıyor."



Kaya, Giresun'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında bugüne kadar bin 94 kişi hakkında adli işlem yapıldığını kaydetti.