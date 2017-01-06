Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Soruşturma

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar bin 216 kişi tutuklandı.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye mensup bir kısım askerin başlattığı hain darbe teşebbüsü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar bin 216 kişinin tutuklandığı, 59 kişinin gözaltında olduğu, 525 kişinin ise firarda olduğu ifade edildi.



Bin 80 kişinin adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 635 kişinin serbest bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, 542 kişinin görevden uzaklaştırıldığı, bin 525 kişinin iş akdinin feshedildiği, 21 kişinin de emekliliğe sevk edildiği belirtildi.



İş akdi feshedilenlerden 262'sinin göreve iade edildiği bildirilen açıklamada, toplamda da bugüne kadar 5 bin 928 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.