Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin İstanbul'daki 6. İddianame

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal eden askerlere ilişkin hazırlanan iddianamede, yaklaşık 3 bin kamerayla kentin birçok noktasını kayıt altına alan ve bu göru¨ntu¨leri anlık olarak Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ileten AKOM'a hakim olunarak, İstanbul'da kaos ortamı yaratmak ve göru¨ntu¨lerin MİT'e iletiminin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 214 sayfalık iddianamenin detayları belli olmaya başladı.



İddianamede, TSK'nın hiyerarşik yapısı içinde hareket etmeyen, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmayı amaçlayan, bu amaç doğrultusunda devletin çeşitli kamu kurum ve kuruşlarına sızarak kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda kamu gu¨cu¨nu¨ kullanan ve FETÖ/PDY bu¨nyesinde hareket eden bir grubun önceden yapılan planlama çerçevesinde, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırılan illegal oluşumun darbe girişiminde bulunduğu kaydedildi.



İddianamede FETÖ'nün AKOM'u işgal nedeni ise şöyle anlatıldı:



"Söz konusu illegal yapılanmanın özellikle Ankara ve İstanbul gibi bu¨yu¨k şehirlerde amaca yönelik faaliyetler icra ettikleri, bu faaliyetler kapsamında, her tu¨rlu¨ doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen su¨rede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumlar arasında iş bölu¨mu¨, koordinasyon, iş birliğini sağlamak ve İstanbul Valiliğinden gelecek talimatlar doğrultusunda büyükşehir belediyesinin u¨zerine du¨şen görevi koordine etmek amacı gu¨den, yaklaşık 3 bine yakın yu¨ksek çözu¨nu¨rlu¨kte kamerayla İstanbul'un birçok noktasını kayıt altına alan, elde edilen göru¨ntu¨leri anlık olarak MİT'e ileten İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'a hakim olunarak İstanbul'da kaos ortamı yaratmak ve göru¨ntu¨lerin MİT'e iletiminin engellenmesi amaçlanmıştır."



"AKOM'u ele geçirmek için geldikleri kanaatine varılmıştır"



İddianamede, şu¨phelilerin de askeri darbe girişiminin olduğu gu¨n ve saatte, önceden yapılan plan ve görevlendirmeler doğrultusunda 1 kamyon, yeterince mu¨himmat ve etkili silahlar bulundurmak suretiyle AKOM'u ele geçirmek ve buradaki darbe kapsamındaki faaliyetlere yön vermek için 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığından hareket ederek AKOM'a intikal eden askeri birlik içerisinde yer aldıkları, böylelikle atılı suçu işledikleri sonuç ve kanaatine varıldığı vurgulandı.



Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



"Şu¨pheli 8 erin bomba ihbarı için AKOM'a geldiklerine dair savunmalarına bir an

için itibar edilse bile bomba ihbarı için gu¨venlik alınmaya gelinen bir yerde, binayı korumakla

görevli olan gu¨venlik görevlilerinin silah doğrultmak suretiyle silahlarının ve telefonlarının

alınması, binada görev yapan çalışanların telefonlarının toplanması, çalışanların silah

zoruyla dışarı çıkarılması, binadaki elektronik eşyaların fişlerinin çekilmek suretiyle devre dışı bırakılması, kapıların kırılmak suretiyle odaların aranması, darbe girişimini

engellemeye gelen vatandaşlarımızın olayı açıklamaları ve askerlerden kışlaya dönmelerini

istemelerine rağmen daha da önemlisi şu¨pheli subayların darbe girişimini engellemeye gelen

vatandaşlarımıza hedef gözetmeksizin ateş etmelerine ve kendilerine de ateş etmeleri yönu¨nde

emir verilmesine rağmen nöbet için bırakıldıkları yerleri saatlerce terk etmemeleri, gerçek

niyetin bomba ihbarı veya terör saldırısı olmadığının açıkça ortaya çıkmasına rağmen ru¨tbeli

olan şu¨phelilerin emirleri doğrultusunda kanunsuz davranışlarına devam etmeleri dikkate alındığında eylemlerinin bir 'askeri kalkışma' olduğunu fark etmemelerinin, hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirilmiştir."



Sevk ve idareyi, şüpheli Yarbay Mustafa Kubilay yaptı



İddianamede, şüpheli Yarbay Mustafa Kubilay'ın, AKOM'un darbe girişimi kapsamındaki işgali ve olay yerinde sevk ve idaresini yaptığı ifade edilen iddianamede, Harp Akademilerden kurmaylık öğrencisi subay şüpheliler Ramazan Derviş, Levent Aksoy, Mehmet Fatih Güven ve Hakan Özhan'ın da işgal sırasında olay yerinde bulundukları ve en başından beri darbe girişimi bilinciyle hareket ettikleri belirtilerek, son ana kadar teslim olmadıkları aktarıldı.



Olay

sırasında öğrenci subay şu¨phelilerin fazla sayıda atış yaptıklarının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, söz konusu şu¨phelilerin açtıkları ateş sonucu mu¨ştekiler; Mustafa Ertaş, Bilal

Uzcan, Hacı Demirci, Ramazan Çakır, Eyu¨p Kalan, Musa İlhan'ın yaralandığı belirtilerek, atış sıklığı, hedef

gözetilmesi gibi hususlar da dikkate alındığında şüphelilerin öldu¨rmeye teşebbu¨s ettikleri kanaatine

varıldığı vurgulandı.