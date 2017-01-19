Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin İstanbul'da 7. İddianame

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştığı gerekçesiyle 17'si tutuklu 58 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, darbe gecesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalışan 17'si tutuklu rütbeli asker ile tutuksuz 41 asker yer alıyor.



Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, olay sırasında şehit olan polis memuru Ümit Yolcu maktul, yaralanan 15 kişi de müşteki sıfatıyla yer alıyor.



İddianamede 58 şüpheli hakkında, "Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s etme, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hüku¨metini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu¨s etme, anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbu¨s etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep ediliyor.



İstanbul'da, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili askerlere ilişkin hazırlanan 7. iddianamede, "Silahlı terör örgu¨tu¨ne üye olma" suçundan da şüphelilerin her birine 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.



İddianamede, olayda şehit olan polis memuru ile 15 müştekiyle ilgili bazı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ceza verilmesi talep ediliyor.