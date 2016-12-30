Fetö'nün Darbe Girişimine Ilişkin Ilk Davada 8 Polisin Tahliyesine Karar Verildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da, görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 25'i tutuklu 29 polisin yargılandığı davada, 8 polisin tahliyesine karar verildi.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda görülen duruşmada sanık ve taraf avukatlarının talepleri alındı.



Duruşmada söz konusu talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kamuran Güngör, Adil Tiftik, Ali Bozan, Soytürk Yıldız, Semih Yüksel, Samet Durak, Emre Çatalbaş ve Cem Günerhan'ın, haklarında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.



Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazinesinin katılma talebinin kabulüne hükmetti.



Duruşmayı 6 Şubat 2017'ye erteleyen heyet, bundan sonraki duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasını kararlaştırdı.