Fetö'nün Darbe Girişimine Ilişkin Iddianame Hazırlandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, aralarında dönemin Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ünlü'nün de bulunduğu 61 askeri personel hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz adliye binasında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe teşebbüsü nedeniyle eylemi yapan FETÖ/PYD terör örgütü üyelerinin askeri unsurlarının ülkenin meşru hükümetini yıkmak, devletin yönetimini ele geçirmek, TBMM'nin görevini engellemek amacıyla fiili kalkışmaya iştirak ettiklerini belirterek, bu eylemler sebebiyle tüm ülke çapında adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını anımsattı.



Korkmaz, darbe bildirisi olarak anılan ve Yurtta Sulh Konseyi tarafından tüm bakanlıklara, askeri makamlara iletilen "yıldırım hareket" mesajında, darbenin başarılı olması halinde görev icra edecek sıkıyönetim komutanlarının tayin edildiği ve yine sıkıyönetim mahkemelerinin ve askeri savcıların bizzat darbe yönetimi tarafından görevlendirildiğinin anlaşıldığını belirtti.



Söz konusu mesaj formunun ekindeki atama listesinde Tunceli Hozat ilçesinde bulunan eski 51. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü'nün Elazığ'ın sözde sıkıyönetim komutanı olarak atandığını ifade eden Korkmaz, Ünlü'nün darbe gecesi izinli bulunduğu Ankara'dan darbe yönetimi tarafından verilen emre istinaden uçakla Ankara'ya geldiğini kaydetti.



Korkmaz, Ünlü'nün daha sonra gözaltına alındığı ve sevk edildiği Elazığ Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığını dile getirdi.



Sıkıyönetim listesini Partigöç'ten aldı



Başsavcı Korkmaz, Adalet Bakanlığı'nın talimatı üzerine Abdulkerim Ünlü'nün Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na girişinde yapılan üst aramasında sol arka cebinde katlanmış vaziyette "Orduevi 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun solunda klimanın üstündeki poşeti al yok et." ibareli bir pusula, kağıt parçasının ele geçirildiğini kaydetti.



Bunun üzerine söz konusu yerde yaptırılan aramada 302 no'lu odanın bulunduğu koridorun solundaki salonda siyah bir poşet bulunduğunu vurgulayan Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Poşet içerisinde 2 flaş bellek, 1 tablet ve 2 personel atama listesi ele geçirildi. Atama listelerinin birincisinde 8. Kolordu Komutanlığı'nda görevli bir kısım personelin sıkıyönetim komutanı emrinde görevlendirildiği ve yine ikinci listede de Elazığ Jandarma Komutanlığı'nda görevli bazı askeri personelin yine sıkıyönetim komutanın emrine verildiği ve buna ilişkin atama listesinin olduğu tespit edildi."



Şüphelinin alınan ifadesinde söz konusu atama listelerini 14 Temmuz 2016 günü saat 22.30 veya 23.00 yani darbeye teşebbüsten bir gün önce Ankara'da askeri lojmanlarda eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten ikametgahına çağırdığı sırada aldığını kabul ettiğini vurgulayan Korkmaz, "Partigöç'ün bütün bakanlıklara ve askeri makamlara darbe gecesi gönderilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından hazırlanan darbe bildirisini hazırlayan kişi olduğu, bu olay üzerine bu listede başsavcılığımızca bugüne kadar yürütülen soruşturmada 61 şüpheli isme ulaşıldı." ifadelerini kullandı.



Bu şüphelilerden 10'unun terör örgütünün haberleşme programı olan "ByLock" kullandığının tespit edildiğini kaydeden Korkmaz, bu programı kullananlar ve şüpheliler arasında bulunanlardan 2 kişinin 8. Kolordu Komutanı'nın emir subayı Ünal E. ile emir astsubayı Ahmet A. olduğunun tespit edildiğini aktardı.



Yine 5 şüphelinin üzerinde örgütün şifrelerinden olduğu değerlendirilen ve örgüt üyelerinin bağlılığını ifade eden 1 doların ele geçirildiği ve 6 şüphelide de FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, CD ve yayınların bulunduğu ifade eden Korkmaz, 61 şüpheliden birinin general, 2'sinin albay, 3'ünün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 15'inin teğmen, 35'inin ise astsubay rütbesinde olduğunu aktardı.



Korkmaz, iddianame, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulduğunu dile getirdi.



İddianamede, sanık Tuğgeneral Ünlü ve binbaşı A.İ.A'nın "Anayasal düzene ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve bu suçun beraberinde başka suç işleme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, 59 şüpheli hakkında ise "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanması talep edildi.



Terör örgütü liderine şiir yazmış



İddianamede, şüpheli eski jandarma üsteğmen Barış Taş'ın FETÖ/PDY terör örgütü liderine hitaben yazdığı şiire de yer verildi.