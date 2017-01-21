Fetö'nün Darbe Girişimi Tiyatro Sahnesine Taşındı

Çanakkaleli tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Abdülkadir Katra, 20 kişilik ekibiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini, tiyatro sahnesine taşıdı.



Yaklaşık 3 ay boyunca, 15 Temmuz gecesine ilişkin görüntü, ses kaydı ve gazete haberlerini tarayıp, terör örgütü üyelerinin ifadelerini okuyarak senaryoyu oluşturan Katra ve ekibi, 1,5 saat süren "Biz Bu Milletin Ta Kendisiyiz" isimli tek perdelik oyunu, ilk kez 17 Aralık'ta Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Salonu'nda sahneledi.



Çanakkale Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncusu Katra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hainlerin 15 Temmuz'da ülkeyi ele geçirip cehenneme çevirmek üzere bir girişimde bulunduğunu söyledi.



Bu girişimin sonuçsuz kaldığını ve halkın girişimden çok kısa bir süre sonra sokağa dökülerek ülkesine, milletine ve devletine sahip çıktığını ifade eden Katra, bunun darbeci hainlere verilen en güzel cevap olduğunu vurguladı.



Kendisinin de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak darbecilere karşı durduğunu anlatan Katra, girişimden 3 gün sonra bu olayı tiyatro sahnesine taşımayı planladığını anlattı.



Üç ay süren hazırlık



Katra, bunun için hazırlıklara başladığını belirterek, şöyle konuştu:



"Çanakkale Sanat Tiyatrosu olarak bütün ekibimi topladım. Bu özel çalışma için yine özel bir ekip hazırladım. 20 kişilik bu ekip ile darbeci hainlerin yaptıkları her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacak, ülkemiz üzerinde oynanan bu kanlı oyun için çok güzel bir senaryo hazırlayacaktım. Yaklaşık 3 ay gerek hainlerin ifadeleri, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları olmak üzere video görüntüleri, ses kayıtları ve gazete haberlerini okudum."



"Demokrasi kahramanlarının anısını yaşatmak için"



Ülkenin, 15 Temmuz gecesi büyük bir kabus yaşadığını anlatan Katra, şöyle devam etti:



"O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyondaki çağrısından sonra hemen Çanakkale İskele Meydanı'na geldim ve gördüm ki bu meydanlarda Türkiye vardı, Anadolu vardı. O an tüylerim diken diken oldu. 15 Temmuz gecesi anladım ki bu millet ülkesini ne darbecilere ne de Allah'ın izniyle teröristlere yedirtmez. Demokrasi nöbetleri sürerken 17 Temmuz gecesi vatandaşlarımız ile yaptığım görüşmelerden sonra, FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirmiş olduğu bu darbe kalkışmasını unutturmamak ve 15 Temmuz gecesi şehit olan demokrasi kahramanlarının anısını yaşatmak için bu oyunu yazmaya karar verdim."



"15 Temmuz'u konu alan tek tiyatro oyunu"



Katra, "Biz Bu Milletin Ta Kendisiyiz" isimli tiyatro oyununu tek perde halinde sergilediklerini bildirdi.



Katra, şunları kaydetti:



"Oyunumuz bu alanda yapılan ilk tiyatro gösterisi olma özelliğini taşımaktadır. Tabii ki bu süreçten itibaren birçok film ve tiyatrolar hazırlanıp sahnelecektir ama darbe girişimini, darbenin arka planını ve darbeden sonra FETÖ'cü hainlerin başarılı olmaları halinde aziz milletimizi nelerin beklediğini en ince ayrıntısına kadar işleyen tek tiyatro eseridir. Oyunda FETÖ'cü hainlerin 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar yapmak istedikleri, ülkeyi bölmek için hazırladıkları tüm planlara da yine oyunumuzda yer verdik."



"Cumhurbaşkanımızı sahnede oynarken çok büyük onur duydum"



Katra, oyunda rol dağılımını yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karakterini kendisinin üstlendiğini dile getirdi.



Bu süreçte geniş bir araştırma fırsatı bulduğunu vurgulayan Katra, sözlerini şöyle tamamladı.



"Sayın Cumhurbaşkanımızın son konuşmalarını tek tek inceledim. Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlılığı ne olursa olsun bildiği doğrudan vazgeçmeyen o karakterini, halktan birisi olduğunu özümsedim ve reel açıdan karaktere yaklaştım. Sayın Cumhurbaşkanımızı sahnede oynarken çok büyük onur duydum. Hissettiklerimden dolayı duygulandım, hüzünlendim. Hem provalarda hem de oyunlarda şunu fark ettim; gerçekten halkımız Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve kendisini çok takdir ediyor. İnşallah bir gün kendisiyle tanışma fırsatımız olur. Hatta kısmet olursa oyunumuzu izletmek isteriz ve kendilerinden de yorumları aldıktan sonra inşallah Türkiye ve Avrupa turnesine çıkmak isteriz."