Fetö'nün Darbe Girişimi Soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir subay ve bir astsubay tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir subay ve 2 astsubay, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlik sorgularının ardından Teğmen Yusuf Kahraman ile Astsubay Ender Kaplan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Astsubay olan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.