Fetö'nün Darbe Girişimi Saraybosnalılara Anlatıldı - Bosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Tüm yönleriyle FETÖ'nün darbe girişimi" konulu panelde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi Saraybosnalılara anlatıldı.



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfının katkılarıyla Saraybosna Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen panele yoğun ilgi gösterildi.



Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, yaptığı konuşmada, Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini Bosna Hersek'te anlatmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde Bosna Hersek'te okullar açacak olan Maarif Vakfı ile ortaklaşa bu paneli düzenliyoruz. FETÖ nedir, Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekten ne oldu, bu soruların yanıtları verilecek." diye konuştu.



Bosna Hersek'te de uzantıları bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) zararsız görüldüğü yanılgısını ortadan kaldırmak istediklerini aktaran Yaman, FETÖ'nün bu şekilde davranmasının önümüzdeki dönemde zarar vermeyi planladıklarından ileri geldiğini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın da panelin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Herseklilere selamını getirdiğini belirterek, Bosna Hersek'in kültürel bağlar ve miras bakımından Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin, tarihini ve geçmişini anlamlandıramayan bir gençliğe sahip olduğunun zannedildiğini kaydeden Boynukalın, "Türkiye gençliği, 15 Temmuz'da topların ve tankların önüne geçti. O akşam köprülerde sivillere atış açıldı. Gençliğimiz o tankların, topların ve tüfeklerin karşısına başka bir bilinçle çıktı. Çıplak elle darbenin durdurulmasında önemli bir rol aldı." ifadelerini kullandı.



"Beraber yaşama olgusuna zarar verecek bir yapı"



Maarif Vakfı Balkan Koordinatörü Salih Sağır ise 15 Temmuz darbe girişimini bizzat yaşadığını vurgulayarak, "Biz ordumuzu çok önemli bir yere koymuş bir milletiz ancak 15 Temmuz gecesi bizim ordumuz bize bunu nasıl yapar dedik." diye konuştu.



FETÖ'nün uzun yıllar boyunca darbe girişimini planladığına işaret eden Sağır, FETÖ'nün önce çocukları toplum ve aileden uzaklaştırdığını, ardından kendi başına hareket eden bir organizasyon ve kendi ülkesine zarar veren bireyler haline getirdiğini söyledi.



Sağır, FETÖ'nün Türkiye dışında Arnavutluk ve Bosna Hersek'te güçlü olduğunu belirterek, "Buradaki insanlar onları Türkiye'den geldiği için kabul etti. FETÖ'ye bağlı olanlar, sadece kendi kurumları için fayda sağlıyor. Bosna Hersek ise hoşgörü kültürünün yaşandığı bir ülke. Beraber yaşama olgusuna zarar verecek bir yapı bu." değerlendirmesinde bulundu.



Maarif Vakfı olarak okulların ülkelerin yönetimine geçmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Sağır, vakfın Bosna Hersek'te okul açmayı planladığını ve yakın zamanda faaliyet göstermeye başlayacağını kaydetti.



"FETÖ, kirli trafiğini eğitim üzerinde yürütüyor"



Panelin moderatörlüğünü yapan Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil de FETÖ'nün kirli trafiğini eğitim üzerinden yürüttüğünü ifade ederek, "15 Temmuz'un doğru bir şekilde anlaşılması önemli. Bu nedenle Bosna Hersek'te bu tarz bir panel serisi yapma kararı aldık." diye konuştu.



Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek de Türkiye'nin cumhuriyet tarihinde iki darbe ve üç muhtıra yaşadığını anımsatarak, darbelerin gerekçe ve bahaneleri farklı olsa da insanlara yaşattığı kötülüğün değişmediğini belirtti.



FETÖ'nün de darbe bahanelerinin olduğunu aktaran Özipek, "Türkiye'deki darbelerin ortak özelliği çevreden gelen siyasi iktidarlara karşı yapılmış olmasıdır. Bu iktidarlar daha çok alt sınıfın temsilcisidir. Bir anlamda bu sınıfı hedef alan darbelerdir." dedi.



Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Levent Korkut ise bütün darbelerin kötü olduğunu söyleyerek, "Cemaat denen bir yapı kendisini gizli bir şekilde örgütlerse ve bunu devleti ele geçirmeye yönelik bir çabaya dönüştürürse bu cemaatin dini bir vasfı kalmamış demektir." diye konuştu.



Panelde ayrıca Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cennet Uslu ve Bosna Hersekli akademisyenlerden Dr. Senad Hasanagic de katılımcılara FETÖ'nün darbe girişimi hakkında bilgiler verdi.