Fetö'nün Darbe Girişimi Davasında Tankçı Askerler Yargılanıyor

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları ileri sürülen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburu'nda görevli eski Teğmen Üzeyir Ayten'in de aralarında bulunduğu 41 askerin yargılanmasına ikinci günde de devam edildi.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar eski Teğmen Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, uzman çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile tutuksuz yargılanan diğer 24 askeri personel hazır bulundu.



Tutuksuz yargılanan Astsubay Burhan Şuyalçınkaya savunmasında, 15 Temmuz gecesi saat 22.30 sıralarında Tank Teğmen Üzeyir Ayten'in telefonla kendisini arayarak alarmın verildiğini söylediğini belirterek, bunun üzerine kışlaya gittiğini anlattı.



Tank Teğmen Ayten'in acil mühimmat talebi üzerine taksiyle kışlaya gittiğini ifade eden Şuyalçınkaya, "Kışlaya gittim, cephaneliğin anahtarını aldım. Yüzbaşı Osman Atlı, mühimmatçı olduğum için benden alabileceğim kadar mühimmat alarak yanına gitmemi istedi. Ben de yanıma 7 askeri alarak cephaneliğe gittim. G-3, uçaksavar ve A4 mühimmatı alarak geri geldik. Atlı'nın emriyle askerlere mühimmat verdim." ifadesini kullandı.



Şuyalçınkaya, mühimmatı olmayan asker ve tanklara Yüzbaşı Atlı'nın emriyle mühimmat götürdüklerinin aktararak, şöyle devam etti:



"Yüzbaşı Osman Atlı, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki bir tankın mühimmata ihtiyacı olduğunu, gidip mühimmatları oraya bırakmamı benden istedi. Saat 01.00 sıralarında buraya giderek G3 mermisi ve uçaksavar mermisi mühimmatı bıraktık. Havalimanı kavşağına gittik. Burada bekleyen ve Sarıkamış'tan gelen tanklara mühimmat vermedim. Daha sonra bölgeden ayrılarak kışlaya geri geldim. Kışlada bir süre bekledikten sonra Osman yüzbaşının emriyle tekrar kışladan çıktık. Bölge Trafik'e geldiğimizde kalabalık bir halk topluluğu vardı. Osman yüzbaşı araçtan inerek halkla konuştu. Ne konuştuğunu bilmiyorum, onun emriyle de geri döndük. Kışlaya geldiğimizde mühimmatları geri topladım. Eksik olan mühimmatları tespit ederek tutanak tuttum. Daha sonra gözaltına alınana kadar kışladan ayrılmadım."



"Askerlerin çoğunu benzin dökerek ateşe arttılar"



Tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Hakan Bayraktepe ise darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde bölük nöbetçi çavuşu olduğunu dile getirdi.



Yarbay Nihat Uçan'ın darbe gecesi öfkeli şekilde emriler verdiğini anlatan Bayraktepe, savunmasında şunları kaydetti:



"Saat 22.30 sıralarında tanklar çıkıyordu, Nihat Yarbayı gördüm, tanklara 'çabuk çabuk çıkın' diyordu. Baktığımda tüm tanklar çıkmıştı. Teğmen Üzeyir, Hakan Can'a beni aratarak 'orada beklemeyin bizi takip edin, Digor Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde yol kesilecek' dedi. Tank gördüm, yolu kapatmayacak şekilde burada durduk. 'Halkı ezin geçin' şekilde mesajlar geliyordu. Daha sonra Osman yüzbaşıya mesajları sordum. Bize net olarak dönün demedi. Daha sonra biz apar topar geri döndük ancak geri dönmemiz zaman aldı. Polis bizi linç edilmekten kurtardı, polisimizden Allah razı olsun. Polis bize eskortluk yaparak kışlaya dönmemizi sağladı ve kışlaya girdik. Suç komuta heyetindeydi. Onların her şeyden haberdar olduğuna inanıyorum. Neden geride kalan askerlere haber vermediler. Askerlerin çoğunu benzin dökerek ateşe arttılar ve halen de yanıyoruz."



Duruşmada, tutuklu sanıklar Üsteğmen Üzeyir Ayten, Uzman Çavuş Cihangir Tuna, Özgür Bayram, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel ile tutuksuz sanıklar, Hakan Bayraktepe, Oğuzhan Tekin, Hilmi Akyar, Hamdi Sayın, Serdar Yılmaz, Hasan Sağır, Mustafa Rauf, Yener Güngör, Serkan Zıngıl, Yasin Arık, Zeki Çiçek, Ercan Canal, Mustafa Erişken, Yunus Çolak ve Semih Adsız da savunmalarını yaptı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık fazlalığı nedeniyle duruşmayı yarına erteledi.