Fetö'nün Darbe Girişimi Davasında Tankçı Askerler Yargılanıyor

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları ileri sürülen 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburu'nda görevli eski Teğmen Üzeyir Ayten'in de aralarında bulunduğu 41 askerin yargılanmasına devam edildi.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar eski Teğmen Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, uzman çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can hazır bulundu.



Tutuksuz yargılanan Asteğmen Lokman Murat Taşkıran da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan 24 askeri personel de salonda hazır bulundu.



Tutuklu sanıklardan Uzman Çavuş Mehmet Çakallı savunmasında, nöbetçi subayın kendilerini arayarak Kars genelinde terör alarmının verildiğini ve bir an önce tankların hazırlanması için tüm uzman çavuşların da kışlaya çağrıldığını söylediğini belirtti.



Çakallı, darbe teşebbüsünün olduğu gece nizamiyede bekledikleri sırada terör saldırısı olduğu yönünde düşünceye kapıldıklarını öne sürerek, "Nihat Yarbay, Üzeyir Ayten komutanımızla konuştuktan sonra Üzeyir Ayten yanımıza gelerek bombalı araçla saldırı olacağı ve Digor kavşağında gidip önlem almamızı söyledi. Biz de buraya geldik ve gelen araçlara, 'bombalı araç saldırısı olacakmış, dikkat edin' diyerek uyarılarda bulunduk." ifadesini kullandı.



Bu sırada kalabalık bir halk topluluğunun yanlarına gelerek, kendilerine yönelik sloganlar attıklarını aktaran Çakallı, şöyle devam etti:



"Vatandaşlar bizim yanımıza geldi tepki vermeye başladı, bize 'kışlanıza dönün' dediler, biz de onlara 'terör saldırısı olacakmış onun için buradayız' dedik. Burda vatandaşların tepkisi üzerine terör saldırısı olmadığını anladık, geri dönmeye çalıştık ancak tank arıza verdi, burada arızaya uğraştığımızda vatandaşlar yine yanımıza geldi arızanın olduğunu söyledik ve yanımızdan ayrıldılar. Arızayı giderdikten sonra kışlaya geri döndük ve tankın aküsünü söküp beklemeye başladık."



Sanık Hakan Can da darbe girişiminin yaşandığı gece Yarbay Nihat Uçan'ın yanına gelerek, İl Emniyet Müdürlüğü önüne gitme emrini verdiğini ancak emre riayet etmeyerek Tabur Komutanı olan Üzeyir Ayten'in yanına gittiğini anlattı.



Saat 00.15 sularında Üzeyir Ayten'in yanlarına gelerek ve bombalı araç ihbarının devam ettiğini söylediğini ve bunun için de güvenlik önlemleri almak için kışladan ayrıldıklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:



"Tank Komutanı Üzeyir Ayten, tanka geldi ve 'arkadaşlar bombalı araç ihbarı devam ediyor, bu yüzden Digor yolu kavşağının emniyetini alacağız' dedi. Biz de buraya giderek önlem aldık. Gelen araçlara bombalı araç ihbarının olduğunu söyleyerek uyardık. Daha sonra bir grup vatandaş yanımıza gelerek 'asker kışlaya' şeklinde slogan atmaya başladı. Vatandaşlar daha sonra Üzeyir Teğmen'in yanına giderek bir şeyler konuştu, ne konuştuğunu bilmiyorum. Olayın aslını anlayınca tanka tekrar geri bindim. Daha sonra 03.00 sularında kışlaya geri döndük."



Davada, tutuklu sanıklar Astsubay Görkem Yazıcı, uzman çavuşlar Okan Tural, Özcan Eşmeli, Serkan Karabulut, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz da yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan bazı askerlerin savunmalarının ardından, sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşmayı yarına erteledi.



İddianame



Dosya kapsamına göre, sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilerek, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1. Tank Taburu'nda görevli eski askeri personelden tutuklu sanıklar Teğmen Üzeyir Ayten, Astsubay Görkem Yazıcı, uzman çavuşlar Cihangir Tuna, Hüsnü Özdemir, Mehmet Çakallı, Okan Tural, Özcan Eşmeli, Özgür Bayram, Serkan Karabulut, Ümit Gürbüz, Yasin Tenbel, Yaşar Yılmaz, Uzman Onbaşı Hakan Can ile uzman çavuş ve onbaşılardan oluşan ve tutuksuz yargılanacak diğer 28 kişinin "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.