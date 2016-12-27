Fetö'nün Darbe Girişimi Davasına Ara Verildi - Denizli

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Tutukluların cezaevine sevkedilmeleri DENİZLİ - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.