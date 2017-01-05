Fetö'nün Cezaevi Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 infaz koruma memuru gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ'nün cezaevlerindeki yapılanmasını ortaya çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.



Bu kapsamda kent merkezinde operasyon gerçekleştiren ekipler, örgüt üyesi 4 infaz koruma memurunu yakaladı.



Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere şubeye götürüldü.