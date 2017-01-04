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Fetö'nün Cezaevi İmamı Tutuklandı

Fetö'nün Cezaevi İmamı Tutuklandı

FETÖ’nün sözde "Erzurum infaz koruma memurlarının imamı" olan 1 zanlı yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Fetö'nün Cezaevi İmamı Tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Erzurum infaz koruma memurlarının imamı" olan 1 zanlı yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında örgütün sözde"Erzurum infaz koruma memurlarının imamı"olan Z.K., gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Z.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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