FETÖ'nün sözde "Erzurum infaz koruma memurlarının imamı" olan 1 zanlı yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, aralarında örgütün sözde"Erzurum infaz koruma memurlarının imamı"olan Z.K., gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Z.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM
Fetö'nün Cezaevi İmamı Tutuklandı
FETÖ’nün sözde "Erzurum infaz koruma memurlarının imamı" olan 1 zanlı yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
FETÖ'nün sözde "Erzurum infaz koruma memurlarının imamı" olan 1 zanlı yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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