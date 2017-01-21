Fetö'nün BDDK Yapılanmasına İlişkin "Bylock" İddianamesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) müşaviri, murakıbı, uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 21'i tutuklu 26 şüphelinin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) BDDK yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmalardan ilkini tamamladı.



Hazırlanan 62 sayfalık iddianame, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilerden BDDK Başkan Müşaviri Murat Türker, yeminli murakıplar Eren Özen, Musa Gökçe, Selim Erbağcı, Ömer Çalık, Serkan Güngör, Yusuf Çalışkan ve Abdullah Özkaldı, yeminli murakıp yardımcıları Ramazan Kırdağ, Süleyman Üner, Kayhan Kahyalar, Gökhan Konak ve Arif Özoğlu, uzman yardımcıları Büşra Bakar, Merve Er, Orhan Kırtay, Rüştü Harun Ergüneş, Sedat Aras, Turgut Atıcı, Remzi Yıldız, Mehmet Baytok ve Mustafa Turan, bankacılık uzmanları Neslihan Aksakal, Mustafa Şimşek ve Bayram Çakır ile bankacılık uzman yardımcısı Aytunç Bakır'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede firari (yakalamalı) olarak ise Turgut Atıcı, Mustafa Turan, Yusuf Çalışkan, Abdullah Özkaldı ve Mehmet Baytok bulunuyor.