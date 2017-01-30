Fetö'nün 'Avukatlar İmamı' Hakim Karşısında

TOKAT'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün 'Türkiye avukatları imamı' olduğu suçlamasıyla tutuklanan Şenel Somuncu hakim karşısına çıktı.



Tokat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen Eylül ayında, örgütün 'Türkiye avukatları imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şenel Somuncu, tutuklandı. Ankara Hukuk ve Hayat Derneği'nde görevli olan ve mühendis olmasına karşın 'Avukatlar imamı' olan Şenel Somuncu hakkında, 'Silahlı terör örgütü' yöneticiliğinden iddianame hazırlandı. Sanıklar için 15- 22.5 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Şenel Somuncu, savunma için ek süre istedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilebilmesi için davayı 6 Mart'a erteledi.



- Tokat