Fetö'nün Askeri Yargı Yapılanmasına Yönelik İddianame Düzenlendi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 33 askeri hakim ve savcı hakkında iddianame düzenlendi. 33 şüphelinin, darbecilerin sözde 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi'nde yer aldığı belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenin Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Selda Binboğa Kurtuluş tarafından düzenlenen 545 sayfalık iddianame tamamlanarak, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, darbe girişimi öncesi sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayımlanan sözde 'Sıkıyönetim Direktifi'nin ekinde yer alan "Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi'nde ve listenin sonunda yer alan 'Not 1' kapsamında görevlerine devam edecek askeri yargı mensuplarına dair listenin, 'Not 2' kapsamında askeri hakimler, askeri mahkeme ve savcılar hakkında mevzuatta Milli Savunma Bakanlığı'na verilen yetki ve görevler ikinci bir emre kadar Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından kullanılacaktır" şeklindeki görevlendirmelerle şüphelilere ilişkin görevlendirmelerin yapıldığı yer aldı.



ASKERİ YARGIDAKİ HAKİM VE SAVCILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖRGÜT ÜYESİ



İddianamede, örgütün devlet içinde yapılanmak ve örgütlenmek için önem verdiği devlet kurumlarının başında 'mahrem yap' olarak adlandırılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu belirtilerek, "FETÖ'nün Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasını askeri yargıdaki etkinliğiyle sağlamaya çalıştığı, Askeri yargının da, adli ve idari yargıda olduğu gibi önemli ölçüde örgüt üyesi olan hakim ve savcılardan oluştuğu, bunun kanıtı olarak 'Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesinin Kapsamı ve Niteliği' başlığı altında yer alan 2009-2014 yılları arasında yapılan sınav sonuçlarına göre atanan ve sınavda kopya çektiğine ilişkin 'kuvvetli şüpheli' bulunduğu teknik değerlendirmesi yapılan toplam 217 askeri hakimden 214'nün sözde sıkıyönetim mahkemelerine özel görevlendirme ile atandıkları belirlenmiştir" denildi.



SIKIYÖNETİM İLANI İLE HAREKETE GEÇİLDİ



İddianamede, sıkıyönetim direktifinin yayınlanmasıyla sıkıyönetim mahkemelerinin, bu emir ve talimatlar çerçevesinde harekete geçtikleri kaydedilerek, şöyle denildi: "Askeri darbe girişimine karşı koyacak, darbeci askerler tarafından verilecek emir ve talimatlara uymayan yasama, yürütme, yargı organları temsilcileri, tüm kamu görevlileri başta olmak üzere ülkede bulunan herkesin anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlerini kullanmalarını kısıtlama sonucu doğuracak arama, yakalama, gözaltına alma, tutuklama, malvarlığına el koyma gibi kararları verecek, bu konularla ilgili soruşturma ve kovuşturma faaliyetleri yapmak suretiyle darbenin fiilen gerçekleşmesini ve hukuken sonuç doğurmasının sağlamak amacıyla şüphelilerin yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan sıkıyönetim askeri mahkemeleri, savcılıkları ve adli müşavirliklerde ve askeri yargı içinde yer alan diğer birimlerde görevlendirildikleri anlaşılmıştır"



RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇUNU DA İŞLEDİLER



Şüphelilerin, darbe girişimi ve örgüt üyeliği dışında, örgüt üyesi askeri hakim-savcı olarak devletin yargı erkine yerleşmek amacıyla sınavdan önce diğer örgüt mensuplarından soru ve cevapları elde ettikleri, resmi belge niteliğindeki cevap kağıdına önceden öğrendiği işaretlemeleri yapıp, gerçekte olmayan bir durumun ortaya çıkmasını sağlayarak, cevap kağıdını içerik itibariyle başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenledikleri anlatılarak, "Şüphelilerin, usulsüzce atandıkları kamu görevi nedeniyle haksız şekilde maaş alarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu şekilde 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' ve 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri anlaşılmıştır" denildi.



İddianame, mahkeme tarafında kabul edilirse şüpheliler, 'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçlamasıyla müebbet hapis, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Terör faaliyeti kapsamında resmi belgede zincirleme sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçlamalarıyla da 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. - Ankara