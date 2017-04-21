Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tekirdağ merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "asker abisi" olduğu iddia edilen sivil şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım'ın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında örgütün sözde "asker imamı" olduğunu iddia edilen Y.P'nin de olduğu 9 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Mahrem yapı çözüldü



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.



Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken soruşturmanın süreceği öğrenildi.



Operasyonun ilk dalgasında 63 şüpheli tutuklanmış, 21 zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.



Soruşturma kapsamında 13'ü "asker abisi" 59'u çeşitli rütbelerdeki askerler olmak üzere toplam 72 şüpheli tutuklandı.