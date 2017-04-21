Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Soruşturma
Tekirdağ merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye gönderildi.
Tekirdağ merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye gönderildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY'nin "asker abisi" olduğu iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.