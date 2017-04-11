Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Tekirdağ merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 14'ü tutuklandı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi hakimlik, 3 subay ve 11 astsubayın tutuklanmasına karar verdi. Astsubaylardan 3'ünün Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.



Etkin pişmanlık hükmünden yararlanan 1 subay ve 9 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Firari olarak aranan 2 subay, 2 astsubay ve 3 sivil memurun yakalanması için çalışma sürüyor.



Operasyonda gözaltına alınanların gizli toplantılar yaptıkları ve bazılarının ise örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edildi.



Daha önceki operasyonda "il abisi" oldukları tespit edilen 4'ü tutuklanan 7 şüphelinin ifadeleri sonrası askeri yapılanmanın çözüldüğü bilgisi alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 87 kişi gözaltına alındı.