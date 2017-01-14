Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 81'e yükseldi.



FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin Konya merkezli 26 ilde, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda 13 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 81'e çıktı.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 66'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 3 Ocak'ta askeri personele yönelik Konya merkezli 26 ilde 84 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, şüphelilerden 68'i gözaltına alınmıştı.