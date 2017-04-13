Fetö'nün Askeri İmamı Yakalanmamak İçin Kendisini Kamufle Etmiş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'nin İl Askeri İmamı olarak aranan zanlı, Kayseri'de tanınmamak için bere ve gözlük takmasına rağmen polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY örgütünün İl Askeri İmamı olarak aranan Y.P.'nin Kayseri'de olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Yapılan çalışma sonrasında Y.P.'nin ikamet ettiği evde olmadığı, yapılan araştırmalar neticesinde Y.P.'nin ikamete yakın başka bir noktada yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



FETÖ/PDY'nin İl Askeri İmamı olarak aranan Y.P.'nin tanınmamak için bere ve gözlük takarak dolaştığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.P. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - KAYSERİ