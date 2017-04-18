Fetö'nün Asker Yapılanmasına Operasyon

Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Tekirdağ merkezli 15 ilde örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarına arama kararı çıkarılan 17 kişiden 9'u gözaltına alınırken, 8 kişinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Aynı soruşturmanın birinci dalgasında 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 84 kişi yakalanmış, 62 kişi tutuklanmıştı.



(Halil Dağ/İHA)