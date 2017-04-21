Fetö'nün Adliye Yapılanmasına Yönelik Operasyon

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla ve Mücadele ekiplerince, gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, İstanbul'da adliyelerde görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 3 zabıt katibi ile 1 memur gözaltına alındı.



Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü.