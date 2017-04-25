Fetö'nün "Adalet İmamı" Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethulahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında FETÖ'nün "Adalet İmamı" Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Aralık 2016 yılında hakkına yakalama kararı çıkartılan ve Bölge İmamı olduğu öğrenilen "Süleyman" kod adlı Emre Kazan Yunanistan'a kaçmak üzere iken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün Adalet İmamı olduğu tespit edilen "Süleyman" kod adlı Emre Kazan, bir kamu kurumunda bilgi işlem sorumlusu olarak görev yapıyordu.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da, "Uzun süredir emniyet birimleri tarafından aranan Emre Kazan, İç Anadolu'da Ankara başta olmak üzere 24 ilin icra müdürlüğü, zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, cezaevi öğretmenliği, psikolog, sosyolog, gibi birçok personel alımından sorumlu olarak FETÖ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. FETÖ terör örgütü mensubu olan hakim ve savcılar ile de görüşen Emre Kazan'ın Bylock kullandığı, eşinin de FETÖ terör örgütünün Bylock kullanan bölge ablalarından birisi olduğu saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.



FETÖ'nün Adalet İmamı Emre Kazan'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında yakalama kararı çıkartıldığı için Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. - NEVŞEHİR